Кількість людей, які постраждали внаслідок російських балістичних та дронових атак по Кривому Рогу (Дніпропетровська обл.) напередодні ввечері та вночі, станом на ранок суботи зросла до 58 осіб.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Кількість тих, хто постраждав, на ранок зросла до 58, з них 6 дітей, троє лікарів швидкої та співробітники ДСНС, які допомагали людям... У лікарнях міста перебуває 28 поранених, серед них п'ятеро дітей, молодшій дівчинці лише 3 роки", – написав він у своєму телеграм-каналі.

За його словами, 11 пацієнтів перебувають у важкому стані, п'ятеро – у реанімації (зокрема 17-річний хлопець). Також очільник Ради оборони міста нагадав про двох загиблих: 20-річну фельдшерку швидкої допомоги та 7-річного хлопчика.

Вілкул поінформував, що через атаки по центру міста виникли чотири пожежі, які наразі повністю ліквідовано. Пошкоджено близько 25 багатоквартирних будинків, лікарню, заклади освіти, підприємство, об'єкти бізнесу, ресторан, гаражі, а також автомобілі швидкої допомоги та цивільні машини. Наслідки обстрілів ще уточнюються, оскільки повітряні тривоги тривали до ранку.

Наразі на місцях працюють усі необхідні служби. За ніч удалося стабілізувати ситуацію з газопостачанням, запустити електротранспорт, контактні мережі якого було перебито, та виконати значний обсяг робіт із відновлення водопостачання. Окрім того, поряд із місцем удару цілодобово працює штаб, де мешканці пошкоджених будинків можуть отримати будівельні матеріали першої потреби та написати заяви на матеріальну допомогу.

Також Вілкул повідомив, що у Криворізькому районі ворог атакував інфраструктуру Новопільської громади, а в Нікопольському – спрямував дрони на Нікополь. В обох випадках минулося без жертв.

У Кривому Розі наразі працюють усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи.