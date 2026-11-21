Кількість людей, які дістали поранення внаслідок удару російського безпілотника по селищу Солоницівка на Харківщині, зросла до 11, серед них двоє дітей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Росіяни атакували ударним безпілотником п'ятиповерховий житловий будинок у селищі Солоницівка. Виникла пожежа на площі 250 кв. м. Горіли квартири на 4-му та 5-му поверхах, а також частина технічного поверху", – йдеться в повідомленні ДСНС.

Окрім цього, внаслідок атаки пошкоджено інші багатоповерхові та приватні житлові будинки, дачні споруди й легкові автомобілі. На місці працювали підрозділи ДСНС, зокрема кінологи, сапери, психологи, офіцери-рятувальники громади та вогнеборці місцевої пожежної команди.

Як повідомлялося, раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов інформував про шістьох постраждалих від удару російського БпЛА по передмістю Харкова, серед яких були 12-річний та 14-річний хлопчики.