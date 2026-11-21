Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1 730 окупантів, 24 бронемашини, 21 артсистему, 1 065 БпЛА, 82 крилаті ракети, а також 285 од. авто- та спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

"Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 21 листопада 2026 року склали: особового складу – близько 1 634 860 (+1 730) осіб, танків – 12 485 (+0) од., бойових броньованих машин – 25 884 (+24) од., артилерійських систем – 52 595 (+21) од., РСЗВ – 2 289 (+1) од., засобів ППО – 1 767 (+2) од., літаків – 452 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 3 203 (+7) од., БпЛА оперативно-тактичного рівня – 615 411 (+1 065) од., крилатих ракет – 5 278 (+82) од., кораблів та катерів – 35 (+0) од., підводних човнів – 2 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 177 819 (+283) од., спеціальної техніки – 4 921 (+2) од.", – йдеться в повідомленні.