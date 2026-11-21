Російська Федерація не висунула свою кандидатуру до складу Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) під час 43-ї позачергової сесії Асамблеї завдяки спільній роботі та тиску з боку України, США та європейських партнерів.

Як повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, партнери чітко дали зрозуміти, що державі-агресору немає місця в керівних органах міжнародної авіації.

Зазначається, що українська сторона послідовно наголошує на неприпустимості присутності РФ у керівництві ІСАО через системні порушення нею Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Зокрема, йдеться про експлуатацію повітряних суден без чинних сертифікатів льотної придатності та несанкціоноване втручання в роботу навігаційних систем, що створює загрози для безпеки міжнародних авіаперевезень.

"Ми раді бачити серед керівництва Ради ІСАО представників Ефіопії, Оману, Індонезії та Туреччини – держави, які відповідально ставляться до цивільної авіації. Натомість, доречно зазначити, що російська федерація, як країна, що ставиться зневажливо до людських життів і руйнує довіру до глобальних інституцій, вже котрий рік поспіль не бере участь у керівництві міжнародною авіацією", – заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

У відомстві додали, що на полях Асамблеї українська делегація провела низку зустрічей із представниками ЄС, Великої Британії та США. Спільна позиція партнерів вкотре підтвердила, що порушення міжнародного права не можуть залишатися без наслідків.

Цей результат у міністерстві назвали свідченням системної роботи Мінінфраструктури, МЗС, Посольства України в Канаді та дипломатичного корпусу на захист міжнародного правопорядку.