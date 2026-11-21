21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи.

Ще сьогодні Міжнародний день телебачення.

Православна церква - Введення в храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста.

День 1734 Російська агресія - Day 1734 Russian aggression

День Гідності та Свободи

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 13.11.2014 р. № 872/2014.

День гідності та свободи в Україні - важливе національне свято, встановлене на честь двох важливих подій в історії України, які стали символом боротьби за права людини та свободу. Особливо зараз, коли триває повномасштабна війна, цей день набуває ще більшої ваги для українців, адже демонструє силу та відданість нації своїм цінностям.

Помаранчева революція розпочалася 21–22 листопада 2004 року після оголошення сфальсифікованих результатів другого туру президентських виборів на користь Віктора Януковича.

2013-2014 рр. Революція Гідності. 21 листопада 2013 року уряд України ухвалив рішення призупинити підготовку до угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це спричинило масові протести в Києві на Майдані Незалежності, які вилилися в Революцію Гідності. Мільйони українців вийшли на вулиці з вимогами змін і більшої європейської інтеграції. Протести завершились у лютому 2014 року після насильницького розгону мирних демонстрантів, в результаті якого загинули десятки людей. Революція Гідності стала символом боротьби за свободу, гідність та права людини.

Всесвітній день телебачення

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 51 / 205.

Цей день був оголошений ООН у 1996 році, щоб відзначити важливість телебачення як інструменту впливу на громадську думку, культурну взаємодію та поширення інформації у світі. Вибір дати пов'язаний із подією, яка відбулася 21 листопада 1996 року на Генеральній асамблеї ООН, коли була проведена перша всесвітня конференція з питань телебачення.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Маріана Станіславовича Лялевича (1876–1944), польського архітектора, автора проєктів в Україні;

140 років від дня народження Василя Михайловича Петрука (1886–1968), українського живописця, графіка, різьбяра (Німеччина);

120 років від дня народження Віктора Филимоновича Копитова (1906–1990), українського вченого в галузi газотехніки, металургiйної теплотехнiки та промислових печей;

110 років від дня народження Ярослава Томовича Геляса (1916–1992), українського актора театру та кіно, режисера, художника;

100 років від дня народження Петра Козіна (1926-2013), художника, майстра монументально-декоративного мистецтва;

100 років від дня народження Миколи Ілліча Лактіонова (1926–2007), українського вченого-агрохіміка, ґрунтознавця;

80 років від дня народження Оксани Романівни Риботицької (1946), української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва;

75 років від дня народження Асана Енверовича Галімова (1951), кримськотатарського майстра художнього оброблення металу.

Ще цього дня:

1918 - У Львові встановлено польську владу, уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя, згодом до Станіславова;

1919 - Укладають "Договір між союзними державами і Польщею про Східну Галичину", який передбачав передавання на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов'язковим забезпеченням їй автономного статусу;

1920 - Армія УНР переходить Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах;

1947 - У Нью-Йорку засновують Панамериканську українську конференцію;

2013 - В Україні починається Євромайдан.

Церковне свято

Введення у храм Пресвятої Богородиці. Це велике християнське свято, присвячене події, коли Діва Марія, майбутня мати Ісуса Христа, була введена у Єрусалимський храм її батьками — Йоакимом та Анною.

За переказами, Марію у віці трьох років відвели до храму, де вона залишилася для служіння Богу. Ця подія символізує початок її духовного життя та посвяти Богу. У храмі Пресвята Богородиця зростала, навчалася молитві та вивченню Святого Письма, що підготувало її до майбутньої ролі Матері Божої.

Свято Введення має глибоке духовне значення, оскільки воно зазначає важливість посвяти Богу та служіння Йому. Цього дня віряни беруть участь у богослужіннях, молебнях і процесіях, які символізують введення Марії у храм і її посвяту Богу.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Олександр.

З прикмет цього дня:

Сильний мороз віщує спекотне літо, а похмура, але тепла погода — неврожайний рік. Якщо сніг вже випав, він, ймовірно, пролежить до весни. Туман зазначає, що до зимового Миколая триватиме відлига, а яскрава ніч обіцяє сніжну зиму.

Вас також можуть зацікавити новини: Сильний вітер може ускладнити роботу підприємств та транспорту в суботу на сході та в Карпатах