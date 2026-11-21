Російські окупаційні війська атакували промислове підприємство в Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) реактивним безпілотником, унаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Ворог наніс ще один удар реактивним шахедом по промисловому підприємству. Є пожежа. Приступили до ліквідації пожежі", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері російські війська вдарили двома балістичними ракетами по центру Кривого Рогу, а під час проведення рятувальної операції неодноразово атакували локацію реактивними "шахедами", б'ючи по медиках та комунальниках. Унаслідок тієї атаки 42 людини дістали поранень (із них 27 – у тяжкому стані), ще двоє людей – 20-річна фельдшерка та 7-річний хлопчик – загинули. Також було пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, лікарню та об'єкти бізнесу.

Джерело: https://t.me/vilkul/18807