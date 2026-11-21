Російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю, поціливши в дитячий садок, наразі відомо про травмування 63-річного чоловіка, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін.

"Внаслідок атаки травмовано чоловіка віком 63 роки. Йому надають необхідну медичну допомогу", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Раніше очільник ОВА поінформував, що ворог атакував місто, і під ударом опинився дитячий садок. Крім того, через обстріл спалахнула пожежа у квартирі сусіднього п'ятиповерхового житлового будинку.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/69191