Уряд Данії ухвалив рішення вислати з країни російського аташе з питань оборони через організацію Росією невдалого замаху на українсько-американського громадянина у вересні цього року, заявив міністр закордонних справ країни Ларс Лекке Расмуссен.

Як повідомляє данське видання DR, російський дипломат має покинути країну протягом семи днів. Окрім того, посла РФ у Данії Володимира Барбіна викликали до Міністерства закордонних справ.

"Йдеться про те, щоб послати сигнал... Досить, і так було вже давно. Найрішучіша відповідь, яку Данія може дати, – це не потискувати один одному руки та підтримати Україну. Ми маємо намір продовжувати це робити", – наголосив Расмуссен на пресконференції в п'ятницю.

Він додав, що Данія припинить видачу віз для необов'язкових поїздок громадянам РФ і закликатиме Євросоюз до аналогічних кроків, адже росіянам "занадто легко пересуватися Європою".

Раніше того ж дня Служба поліцейської розвідки Данії (PET) оприлюднила дані про те, що провідні члени забороненого кримінального угруповання Loyal to Familia (LTF) допомагали планувати організований Росією замах у Данії. Мішенню був американо-український репер, відомий під сценічним псевдонімом Kyivstoner.

Своєю чергою міністр юстиції Данії Ніколай Ваммен анонсував внесення урядом законопроєкту, який посилить покарання за злочини, вчинені від імені іноземної держави, а також надасть спецслужбам ширші інструменти для боротьби із загрозами.

"Це жорстоке нагадування про жорстоку реальність, у якій опинилися Данія та Європа. І це ще один приклад схильності Росії до ризику та бажання здійснювати дуже серйозні дії в Європі", – наголосив Ваммен.

Джерело: https://www.dr.dk/nyheder/indland/russisk-diplomat-bliver-udvist-af-danmark-efter-sag-om-attentatforsoeg