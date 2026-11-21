Керівники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявляють, що голова Служби безпеки України Олександр Поклад надає максимальне сприяння деяким фігурантам їхніх розслідувань, зокрема генерал-майору СБУ Сергію Дуці, підозрюваному у справі "Карфаген-2".

Як повідомляє Центр протидії корупції у телеграмі, про відповідні факти очільники антикорупційних органів розповіли журналістам.

Як приклад вони навели документ за підписом Поклада, який адвокат Дуки надав Вищому антикорупційному суду, щоб домогтися проведення засідання щодо обрання запобіжного заходу в закритому режимі. Зазначається, що цей документ адвокати позиціонували як "таємний", проте насправді він був лише офіційною відповіддю очільника СБУ на адвокатський запит, а не листом, адресованим суду.

Окрім того, в антикорупційних органах упевнені, що без відома керівника СБУ було б неможливо залучити спецпідрозділ "Альфа" для блокування доступу детективів НАБУ до будинку Дуки під час спроби провести там обшуки. Також, за їхніми словами, санкція вищого керівництва була необхідна для організації "групи підтримки", яка зустрічала генерала аплодисментами після його виходу із СІЗО.

"Альфу" не може відправити будь-який співробітник СБУ, це просто неможливо без рішення вищого керівництва", – наголосив директор НАБУ Семен Кривонос.

Водночас він зауважив, що цей факт не дорівнює безпосередній причетності керівництва СБУ до розслідуваної операції "Карфаген", і нагадав, що у спецслужбі працює багато чесних правоохоронців.

"Але це точно не має бути запобіжником від відкриття того рівня корупції, який ми розслідуємо. Суспільство має знати правду і розуміти її", – підсумував Кривонос.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/7656