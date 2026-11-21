Аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска найняла команду вашингтонських лобістів, пов'язаних із Демократичною партією, на тлі підготовки нового складу Конгресу США до розслідувань щодо діяльності мільярдера, зокрема щодо обмежень роботи супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Як повідомляє Fox News, після проміжних виборів демократи готуються взяти під контроль Конгрес і посилити нагляд за бізнес-імперією Маска. Серед головних цілей майбутнього розслідування – звинувачення в тому, що SpaceX неправомірно обмежувала українцям супутниковий зв'язок. Як зазначає видання, йдеться про понад тиждень обмежень швидкості Starlink, що призвело до перебоїв і зашкодило військовим зусиллям України у протистоянні російській агресії.

Сам Маск раніше виправдовував дії компанії, заявляючи, що SpaceX "безумовно зробила для захисту країни більше, ніж будь-яка інша приватна компанія".

Окрім "українського питання", законодавці-демократи також планують перевірити ймовірну надмірну залежність Пентагону від SpaceX та потенційний конфлікт інтересів через роботу Маска в адміністрації Дональда Трампа.

Захищати інтереси компанії перед законодавцями будуть п'ятеро ветеранів-лобістів із двопартійної фірми Mehlman Consulting, які мають тісні зв'язки з демократами. Серед них – колишній помічник екствіцепрезидента Ела Гора та екскерівник апарату сенаторки Марії Кантвелл, яка в січні має очолити впливовий комітет з питань торгівлі. Датою реєстрації лобістів вказано 1 жовтня.

За даними Fox News, наразі Маск намагається публічно дистанціюватися від правого крила. На нещодавньому саміті New York Times він заявив, що не є прихильником руху MAGA і не має "сліпої прихильності" до політики Республіканської партії. Подібну стратегію залучення лобістів-демократів нині використовують й інші технологічні гіганти, які готуються до можливого посилення регулювання.

Джерело: https://www.foxnews.com/politics/elon-musks-space-giant-cozies-up-dem-power-brokers-party-vows-put-his-empire-under-siege?v=