Рада Європейського Союзу ухвалила два рішення про надання Україні нової військової допомоги в межах Європейського фонду миру на загальну суму 1 млрд євро.

Як повідомляється в пресрелізі Ради ЄС, допомога надаватиметься шляхом спільної закупівлі летального та нелетального обладнання для Збройних сил України. Пакет охоплює постачання безпілотників, засобів протиповітряної оборони, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби, радіолокаційних систем та вибухових речовин. Зазначається, що це озброєння має бути надане до кінця 2027 року.

Верховний представник ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас наголосила, що ці кошти вкрай необхідні для підтримки здатності України захищатися від агресора.

"Протягом 24 годин Росія вбила українських мирних жителів, пошкодила кілька посольств у Києві та порушила повітряний простір Польщі. Немає жодних ознак того, що Росія прагне миру, дії Москви говорять самі за себе. Сьогодні ми схвалюємо використання ще 1 мільярда євро для підтримки здатності України захищатися... Україна може розраховувати на те, що Європа посилить свої позиції на полі бою та за столом переговорів", – заявила Каллас.

У Раді ЄС пояснили, що ухвалені рішення є важливим кроком у реалізації політичної угоди держав-членів від 25 вересня 2026 року щодо мобілізації загалом 6,6 млрд євро для України в рамках EPF.

Загалом для підтримки України ЄС із 2021 року виділив 11,8 млрд євро з Європейського фонду миру. З них 9,9 млрд євро пішли на відшкодування двосторонньої військової допомоги державам-членам, а ще 3,5 млрд євро було спрямовано з надзвичайних доходів від іммобілізованих російських активів на пріоритетні оборонні потреби України, зокрема закупівлі безпосередньо в українського ОПК.

Джерело: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/11/20/european-peace-facility-council-mobilises-additional-1-billion-in-new-military-aid-to-ukraine/