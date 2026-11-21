Російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю: під ворожим вогнем опинився дитячий садок, також загорілася квартира в сусідньому житловому будинку.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін.

"Ворог атакував Запоріжжя. Під ударом опинився дитячий садок. Внаслідок атаки також загорілася квартира у сусідньому п'ятиповерховому будинку", – написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами очільника ОВА, інформація щодо можливих постраждалих унаслідок удару наразі уточнюється.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/69190