У ніч із 19 на 20 листопада внаслідок російського удару згорів знімальний павільйон української кінокомпанії Fresh Production Group, ніхто з людей не постраждав.

"У ніч із 19 на 20 листопада внаслідок російського удару було знищено знімальний павільйон кінокомпанії Fresh Production Group. Він згорів повністю. Найголовніше – усі люди живі!", – йдеться в повідомленні компанії у фейсбуці.

Зазначається, що цей павільйон був важливою локацією, де за 25 років роботи команда реалізувала понад 60 проєктів, присвячених українській історії та боротьбі за ідентичність. Серед них – художній фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман", серіал "На лінії життя", документальні проєкти про депортацію українських дітей Росією та цикл "Голодомор. Літописці".

Наступного року компанія планувала розпочати в павільйоні зйомки ще двох повнометражних фільмів.

У Fresh Production Group наголосили, що попри знищення будівлі компанія зберегла команду та продовжує виконувати зобов'язання перед партнерами.

"Попереду багато роботи з відновлення. Ми розуміємо масштаб втрати, але не збираємося зупинятися... Ми створимо новий. Який теж стане для нас більшим, ніж просто павільйон", – підсумували в кінокомпанії.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19t6kZeE4C/