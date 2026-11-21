Внаслідок атаки російських окупантів на Сарненський район Рівненської області 50 населених пунктів залишилися без електропостачання, оперативному відновленню світла заважають повітряні тривоги.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль.

"Пів сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок ворожої атаки на Сарненщину. Постійні тривоги не дозволяють енергетикам оперативно ліквідувати наслідки удару", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Очільник ОВА також закликав жителів району подбати про безпеку, оскільки наразі знову триває повітряна тривога.

Джерело: https://t.me/oleksandrkoval_rv/13281