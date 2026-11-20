Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 42 осіб, із них четверо – діти; 27 людей перебувають у тяжкому стані, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Станом на 23.00 вже 42 поранених, з них четверо дітей. Загинули дівчина 20 років та 7-річний хлопчик. У тяжкому стані – 27 людей. Лікарі надають їм і всім постраждалим всю необхідну допомогу", – написав Вілкул у своєму телеграм-каналі.

Очільник Ради оборони міста додав, що, за попередніми даними, внаслідок ворожої атаки пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, лікарню та об'єкти бізнесу.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері російські окупаційні війська вдарили двома балістичними ракетами по парковці популярного ресторану в центрі Кривого Рогу. Згодом, під час рятувальної операції, ворог завдав кількох повторних ударів реактивними "шахедами", цілеспрямовано атакуючи рятувальників, медиків та комунальників.

Джерело: https://t.me/vilkul/18806