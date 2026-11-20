У лікарні помер 7-річний хлопчик, який дістав тяжких поранень унаслідок російського ракетного удару по центру Кривого Рогу (Дніпропетровська обл.) у п'ятницю ввечері, також окупанти продовжують завдавати повторних ударів дронами по місцю трагедії.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"У реанімації помер хлопчик 7 років… Лікарі зробили все можливе, але були дуже сильні травми голови", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Окрім того, очільник Ради оборони міста повідомив про черговий удар ворожим дроном по місцю проведення аварійно-рятувальних робіт.

"Ще один удар реактивним шахедом по тій самій локації. Тварі спеціально б'ють по рятувальникам, медикам та комунальникам", – наголосив Вілкул.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері російські окупаційні війська вдарили двома балістичними ракетами по парковці популярного ресторану в центрі Кривого Рогу. Раніше було відомо про 20 поранених, серед яких троє дітей, а також про загиблу 20-річну дівчину, яка працювала фельдшером швидкої допомоги. Під час рятувальної операції ворог уже завдавав ударів реактивними безпілотниками.

Джерело: https://t.me/vilkul/18805