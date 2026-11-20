Україна активно реалізує Національний план щодо впровадження Європейської гарантії для дітей: зокрема, з вересня безоплатне гаряче харчування отримують близько 3 млн школярів, а для великих прийомних родин збудовано 27 нових домівок, повідомила перша леді Олена Зеленська.

Як повідомляє пресслужба президента, конкретні результати інтеграції європейських стандартів захисту дітей обговорили під час виїзного засідання Національної ради з питань гарантування прав дитини у Львові.

"Російська війна забирає в українських дітей дуже багато... Але вона не має забрати в них права на турботу, освіту й розвиток. Діти ростуть зараз. І захищати їхнє дитинство ми маємо не після війни, а сьогодні", – наголосила Зеленська.

Вона підбила підсумки виконання п'яти базових пунктів Європейської гарантії (гаряча їжа, безпечне місце для навчання, інклюзивність, лікування без відриву від освіти та житло).

За словами першої леді, окрім забезпечення харчуванням 3 млн учнів, в Україні вже облаштовано понад 38 укриттів у школах і садках, якими користуються 13 тисяч дітей. Понад 22,5 тис. дітей змогли продовжити навчання під час перебування в лікарнях завдяки розширенню мережі "Шкіл Супергероїв" (відкрито 15 нових центрів). Також зведено 27 будинків для дитячих будинків сімейного типу, які втратили житло через бойові дії.

Окрема увага на засіданні була приділена загальнодержавній реформі деінституціоналізації – переходу від системи інтернатів до будинків підтриманого проживання.

За даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, така послуга для людей з інвалідністю, які потребують підтримки, вже функціонує у 86 громадах. Найближчим часом нові будинки відкриють на Волині, Кіровоградщині та Тернопільщині.

Джерело: https://president.gov.ua/news/olena-zelenska-vzyala-uchast-u-zasidanni-nacionalnoyi-radi-z-107433