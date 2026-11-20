Внаслідок російського ракетного удару по центру Кривого Рогу є загибла: у лікарні померла 20-річна дівчина, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Дівчина 20 років, фельдшер швидкої допомоги, померла у лікарні", – написав він у своєму телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

Як повідомлялося, раніше російські окупаційні війська вдарили двома балістичними ракетами по парковці популярного ресторану в центрі Кривого Рогу, а згодом атакували місце події "шахедами".

До цього було відомо про 20 поранених унаслідок атаки, серед яких троє дітей (зокрема 7-річний хлопчик у вкрай тяжкому стані).

Джерело: https://t.me/vilkul/18803