Російські окупаційні війська у п'ятницю ввечері вдарили двома балістичними ракетами по парковці популярного ресторану в центрі Кривого Рогу, а під час аварійно-рятувальної операції цинічно атакували місто реактивними безпілотниками.

"Цинічний удар російських окупантів двома балістичними ракетами. По парковці популярного ресторану в центрі міста. Наразі 20 поранених, з них троє дітей, один хлопчик 7 років у вкрай тяжкому стані. Всі вже у лікарнях, їм надається вся необхідна допомога", – повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у телеграмі.

За словами Вілкула, навколо пошкоджено дуже багато житлових будинків та об'єктів бізнесу. Окрім того, через наслідки обстрілу буде знижено тиск води у Саксаганському, Металургійному та Центрально-Міському районах міста, а також діятимуть обмеження щодо постачання газу.

Очільник Ради оборони міста окремо наголосив на повторних атаках ворога по місцю трагедії.

"Під час аварійно-рятувальної операції ворог цинічно завдав ще двох ударів реактивними шахедами. Збільшуємо кількість медичних та аварійних бригад", – зазначив Вілкул, додавши, що станом на зараз фіксується рух ще низки "шахедів" на місто.

Як повідомлялося, раніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук інформував, що росіяни вдарили балістичним озброєнням поруч із житловими будинками та рестораном. Він наголосив, що ворог атакував людне місце у вечір п'ятниці.