Кількість людей, які дістали поранення внаслідок удару російських окупантів по центру Кривого Рогу у п'ятницю ввечері, зросла до 20 осіб.

"До 20 зросла кількість поранених через ворожу атаку на Кривий Ріг. Серед постраждалих – троє дітей. У важкому стані у лікарні 7-річний хлопчик. Медики борються за його життя", – повідомив представник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Як повідомлялося, раніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук інформував, що росіяни вдарили балістичним озброєнням по центру міста, поруч із житловими будинками та рестораном. Він наголосив, що ворог цинічно атакував людне місце у вечір п'ятниці.