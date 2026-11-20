Російські окупаційні війська в п'ятницю завдали удару по Космічному району Запоріжжя; станом на вечір кількість людей, які дістали поранення, зросла до 17, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Росіяни завдали удару поруч із багатоповерхівкою в Космічному районі Запоріжжя", – написав він у своєму телеграм-каналі вдень.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих жінок із нетяжкими травмами, яким одразу почали надавати медичну допомогу. Проте згодом очільник ОВА поінформував про зростання кількості потерпілих.

На теперішній час кількість поранених внаслідок ударів по Запоріжжю збільшилася до 17 людей.

За його словами, у місті пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та продуктовий магазин.

На місцях події працюють усі відповідальні служби.