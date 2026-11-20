Данія висунула звинувачення на адресу РФ у спробі вбивства американо-українського громадянина на датській території та прийняла рішення припинити видачу віз російським громадянам через це.

"Сьогодні Датська служба безпеки та розвідки та Датська національна поліція оголосили, що їм вдалося запобігти замаху на вбивство на датській території, який, за оцінками, був ініційований російськими розвідувальними службами. Замах мали здійснити особи, пов'язані із забороненою організацією LTF", – йдеться в заяві прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, яку розповсюдив її офіс в п'ятницю ввечері в соцмережі Х.

Вона подякувала правоохоронним органам та службі розвідки, яким вдалося вжити заходів вчасно.

"Наша відповідь є чіткою, виваженою та рішучою. Ми не піддамося залякуванню. Ніколи не здамося. Ніколи не відступимо від того, у що віримо. Навпаки, разом із нашими союзниками ми посилимо підтримку України. Посилюємо санкції проти Росії, зокрема припинимо видачу всіх необов'язкових віз громадянам Росії, і ці візи повинні бути дійсними лише в країні, що їх видала", – наголосила очільниця датського уряду.

За словами Фредеріксен, це свідчить про те, у якій серйозній ситуації з безпекою опинилися Данія та вся Європа. "Ми маємо справу з Росією, яка перебуває під тиском, діє все агресивніше та все більш схильна йти на ризик. Дрони з вибухівкою поблизу об'єктів критичної інфраструктури, саботаж та руйнівні кібератаки по всій Європі. Методи можуть різнитися, але загальна тенденція є очевидною", – сказала вона.

Фредеріксен анонсувала, що у найближчий час уряд посилить зусилля датської поліції та Датської служби безпеки та розвідки, спрямовані на протидію загрозам.