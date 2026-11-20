Німеччина зробить перший внесок у розмірі EUR30 млн у реалізацію програми "Індустріальний Рамштайн", що дасть Україні змогу купувати обладнання в німецьких виробників, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками зустрічі з федеральною міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован у п'ятницю.

"Перший внесок Німеччини – 30 млн євро – дасть нам змогу купувати обладнання в німецьких виробників. До програми планують залучити й інші країни, зокрема Японію, Нідерланди та Естонію. Маємо намір фіналізувати це на URC у січні в Таллінні. Ще одна ціль на URC – Фонд страхування воєнних ризиків, до якого розраховуємо залучити три млрд євро", – цитує Корецького Урядовий портал.

За словами глави уряду, під час перемовин сторони також обговорили реформи, євроінтеграцію України, розвиток промисловості, страхування воєнних ризиків, залізничне сполучення та морський експорт.

Крім того, прем'єр-міністр подякував Німеччині за рішення виділити Україні EUR200 млн на зимову підтримку. Окремо Корецький наголосив, що серед нагальних викликів залишається блокування портів Чорного моря через постійний російський терор.

"Звернувся з конкретною пропозицією щодо можливого вирішення цього питання. Опрацюємо за лічені дні", – зазначив він, подякувавши міністерці, уряду Німеччини та німецькому народу за підтримку й солідарність з Україною.