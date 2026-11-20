Президент України Володимир Зеленський заявив, що президенту США Дональду Трампу вирішувати, як називати Володимира Путіна, однак для України він залишається ворогом і вбивцею.

"Президенту Трампу вирішувати, як називати Путіна. І, звісно, для нас він – ворог. І, звісно, для нас він – убивця. І, гадаю, для більшості людей у світі він – убивця, бо він убиває", – сказав Зеленський в інтерв'ю CNN у п'ятницю, коментуючи інформацію про те, що Трамп назвав Путіна своїм "другом".

Зеленський наголосив, що російські атаки щодня забирають життя цивільних. За словами президента, Росія провалила дві наступальні операції на полі бою, і потім посилила удари по цивільному населенню та критичній інфраструктурі України.

Зеленський також зазначив, що не знає, чи сприймає Путін ставлення до нього як до друга або знайомого за "зелене світло" для продовження війни, однак російський президент не сповільнюється і продовжує атаки.

"Якщо говорити про Путіна так, ніби він чийсь друг або просто знайомий, то, звісно, він не відчуває, що він убивця. Він не відчуває достатнього тиску. Не знаю, чи це для нього зелене світло, чи червоне, щоб рухатися далі, але він не сповільнюється", – зазначив президент.