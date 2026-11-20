В електронній системі України "Електронна черга перетину кордону" ("єЧерга") оптимізовано обмін інформацією з митними системами щодо бронювання місця: відтепер під час реєстрації транспортного засобу враховуватиметься не лише наявність транзитної декларації T1, а також факт завершення її митного оформлення митницею відправлення.

"Оновлення спрямоване на коректне визначення права транспортних засобів на пріоритет під час реєстрації в "єЧерзі", – йдеться у повідомленні Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України в п'ятницю.

У відомстві пояснили, що в межах оптимізації, пріоритет буде надаватись лише тим транспортним засобам з декларацією T1, у яких завершено митне оформлення митницею відправлення.

Зазначається, що для вантажівок, у яких на момент реєстрації в єЧерзі відсутня дата випуску товарів під процедуру спільного транзиту, пріоритет не передбачатиметься.

"У такому випадку декларація не вважається чинною для отримання пріоритету", – зауважили в Мінінфраструктури.

Окремо у відомстві наголосили на важливості перевізникам враховувати оновлені умови під час реєстрації транспортних засобів у "єЧерзі".