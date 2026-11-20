Президент США Дональд Трамп назвав єдиною перепоною для завершення російсько-української війни нібито особисту неприязнь між Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, і стверджує, що очільник держави-агресора нібито готовий до припинення війни шляхом перемовин.

"Вчора вранці (під час зустрічі у китайському Шеньчжені – ІФ-У) ми говорили з президентом Путіним про чудову американську економіку. Він висловив своє бажання припинити війну з Україною дипломатичним шляхом. Я говорив також з представниками (вірогідно, Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером – ІФ-У) – у них складна робота. Проблема в тому, що президент Зеленський та президент Путін надзвичайно ненавидять одне одного. Якби це було інакше, це була б найлегша війна з восьми, які я припинив, але рідко побачиш таку взаємну ненависть", – сказав Трамп під час пресконференції в Білому Домі в п'ятницю.

Також він стверджує, що очільник держави-агресора сказав йому, що не пішов би з війною проти України, якби на той момент США очолював саме Трамп.

"Путін сказав вчора ввечері, що цієї війни б не було. Я спитав його: якби я був президентом, чи ти пішов би туди? Він каже: ні. І на нашу країну це погано вплинуло", – сказав президент США.

Після цього він розповів, про що говорив з генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіном під час поїздки до КНР. "Ми з президентом Сі чудово і ефективно поговорили, обговорили наші неймовірні економічні стосунки. Зокрема, про фентанол говорили: його імпортують в Америку водним транспортом, через моря і океани, і на 97% зменшився імпорт фентанолу. Мені цікаво чому? Напевно, ви здогадуєтесь", – сказав Трамп.