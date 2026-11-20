Київська обласна військова адміністрація планує наступного року спрямувати 59 млн грн на облаштування укриття в Київській обласній дитячій лікарні у Боярці, відповідне рішення вже ухвалено, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко в телеграм-каналі у п'ятницю.

"Окремо хочу сказати про укриття. Для Київської обласної дитячої лікарні це критично важливий об'єкт. Тому вже наступного року плануємо спрямувати 59 мільйонів гривень на його облаштування. Відповідне рішення вже ухвалено", – інформує Ткаченко.

За його словами, під час перевірки ходу ремонтних робіт у медзакладі з'ясувалося, що ситуація на різних поверхах кардинально відрізняється: в одних приміщеннях роботи виконано якісно або активно тривають, проте є локації, де ремонт фактично стоїть на місці. Ткаченко попередив, що у разі невиконання запланованих робіт до кінця року існує ризик втратити передбачене державою фінансування, через що додаткове навантаження може лягти на обласний бюджет.

Очільник ОВА також звернув увагу на відповідальність підрядників, зазначивши, що серед виконавців робіт у лікарні є ті самі компанії, які залучені до захисту енергетичних об'єктів Київщини, і до яких виникають серйозні питання щодо дотримання зобов'язань.

"Моя позиція незмінна: якщо беретеся за проєкти такої важливості, потрібно усвідомлювати рівень відповідальності. Не варто братися за роботи, які не здатні виконати, лише заради можливості заробити. А хірургічне відділення обласної дитячої лікарні – це точно не той проєкт, яким можна нехтувати. Будемо предметно розбиратися з кожним проблемним ремонтом, визначати відповідальних і вимагати конкретного результату", – наголосив очільник обладміністрації.

Він підкреслив, що облаштування укриття є критично важливим і пріоритетним завданням, аби діти, їхні батьки та медики були впевнені у можливості безпечної роботи лікарні навіть під час повітряних тривог.