Бійці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 під командуванням Угруповання об'єднаних сил зірвали плани росіян щодо оточення українських підрозділів та звільнили низку населених пунктів, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні нарешті можемо говорити про ще одну унікальну військову операцію на Харківщині –"Ведмежий капкан". Бійці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 під командуванням Угруповання об'єднаних сил зірвали плани росіян щодо оточення українських підрозділів, звільнили 14 населених пунктів і майже 200 квадратних кілометрів території", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він не уточнив, про які саме населені пункти йдеться.

Синєгубов подякував командиру полку, Герою України Олександру Настенку та всьому особовому складу за результативну операцію.