Римський суд у справах неповнолітніх вперше в практиці італійського судочинства ухвалив рішення про негайне повернення дитини в Україну в умовах воєнного стану, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, 12-річна українка Валерія могла залишитися в Італії без батьківського піклування та втратити можливість повернутися до батька в Україну, тож Офіс омбудсмеана протягом пів року працював над возз'єднанням родини.

"Це вперше в практиці італійського суду рішення про повернення дитини в умовах воєнного стану. Адже під час воєнного стану в Україну інші держави не віддають дітей, які залишилися за кордоном без батьківського піклування. Це прецедент", – наголосив Лубінець у телеграм-каналі в п'ятницю.

Омбудсмен нагадав, що історія набула розголосу в червні цього року, коли дівчинка зникла в Італії. Згодом з'ясувалося, що вона втекла від бабусі, з якою проживала останній рік, оскільки хотіла повернутися в Україну до батька. Після цього суд довірив тимчасову опіку над дитиною родині мера міста Чеккано Андреа Кверкі, де їй забезпечили належні умови та безпеку.

Для вирішення питання Офіс омбудсмена у співпраці з українськими дипломатами – радником з консульських питань Максимом Рогом та представником Уповноваженого в Італії Олесем Городецьким – зібрав необхідні документи, надіслав десятки запитів компетентним органам та організував виїзд батька дитини Назара до Італії попри обмеження воєнного стану.

У супроводі представниці Офісу омбудсмена чоловік прилетів до Рима та особисто з'явився на засіданні суду, важливість присутності на якому батька та представника Офісу омбудсмена суд відзначив окремо, що й вплинуло на швидкість ухвалення колегією з чотирьох суддів рішення про термінове повернення Валерії батькові на територію України.