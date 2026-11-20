Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про зустріч із головним виконавчим директором Siemens Energy та віце-президентом Східноєвропейської асоціації німецького бізнесу Крістіаном Брухом, яку назвав "предметною і корисною".

"Завдяки його репутації і можливостям серед світових енергетичних лідерів Україна вже неодноразово отримувала швидкі рішення під час війни. Цього разу також проговорили чіткі потреби для стійкості України та підтримки українців цієї зими", – написав Корецький в Телеграм у п'ятницю за підсумком зустрічі.

Він також висловив переконання на основі досвіду співпраці з Siemens і особистої комунікації з Брухом, "що між бізнесами наших країн є величезний потенціал як зараз, так і в післявоєнній відбудові України".