Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила європейським та українським чиновникам, що хоче, аби українська сторона уклала мирну угоду з РФ до початку січня 2027 року, до того, як Демократична партія отримають контроль над Конгресом США, повідомляє Financial Times в п'ятницю з посиланням на власні джерела, обізнані з ходом обговорень.

"Американці чинять сильний тиск, і є певні побоювання, що для досягнення хоча б приблизної угоди Україні доведеться піти на значні поступки", – зазначив один із європейських чиновників після зустрічі з представниками Трампа Джаредом Кушнером і Стівеном Віткоффом.

"Американці поспішають, а Путін ні", – додав інший.

Неназваний високопоставлений український чиновник повідомив виданню, що це посилило занепокоєння в Києві, що президента України Володимира Зеленського нібито можуть змусити укласти угоду на умовах Москви до того, як демократи отримають контроль над Конгресом.

Крім того, високопосадовець назвав обмеження швидкості терміналів "Starshield" – військової версії системи супутникового зв'язку "Starlink" – як "чіткий вибір", спрямований на те, щоб допомогти РФ забезпечити вигідні умови під час мирних переговорів.

"Трамп симпатизує Путіну і хоче завершити все це до січня", – сказав український чиновник, зазначивши, що РФ "може отримати кращі умови", якщо угода буде укладена до січня.

Білий дім не відповів на запит видання про коментар, йдеться в статті.

При цьому видання зазначає, що представники Демократичної партії в Конгресі США прагнуть використати законодавчі повноваження, щоб посилити підтримку України та ввести додаткові санкції проти РФ. Вони також пообіцяли використовувати свої повноваження з нагляду, щоб ретельно перевірити зовнішню політику Трампа та бізнес-інтереси Віткоффа та Кушнера.

За словами двох неназваних чиновників, американські посадовці також висловили припущення, що Трамп може провести переговори з європейськими лідерами щодо шляхів припинення війни під час саміту "великої двадцятки" (G20), який він організовуватиме в Маямі (США) у грудні 2026 року. У той же час неназваний високопоставлений французький чиновник заявив виданню, що на саміті G20 не відбуватимуться переговори з європейцями щодо України, оскільки Україна не була запрошена.

При цьому досі не відомо, чи візьме у саміті участь Володимир Путін попри те, що Трамп його туди запросив.