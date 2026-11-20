Суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у п'ятницю затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та колишнім депутатом Луцької міської ради, якого спільно з депутатами міськради та облради викрили на одержанні неправомірних вигод, повідомляється на сторінці САП у Facebook без уточнення прізвища депутата.

"Вироком суду його визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368 КК України, та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 3 роки та конфіскацією частини майна, а саме грошових коштів у розмірі 500 тис. грн. Разом з тим суд звільнив особу від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку 3 роки та покладенням відповідних обов'язків", – йдеться в повідомленні.

В САП наголосили, що згаданий колишній депутат Луцької міськради повністю визнав свою вину та зобов'язався надати викривальні покази щодо інших осіб, залучених до вчинення цих злочинів.

Обставини справи вказують на одного з двох колишніх депутатів Луцької міської ради, яким оголошували підозри у цьому провадженні: це ексочільник фракції "Слуга народу" Роман Бондарук або ексочільник фракції "Свобода" Микола Федік.

За даними слідства, група депутатів Волинської обласної ради та Луцької міської ради вимагала у екснардепа Верховної Ради VII-VIII скликань (2012-19) та бізнесмена Юрія Савчука $140 тис за ухвалення рішень, необхідних для будівництва житлового комплексу на місці льодової арени "Снігова королева" в Луцьку. Ще в кінці 2025 року детективи Національного антикорупційного бюро вручили перші підозри у справі, а протягом 2026 року коло підозрюваних розширилось; решта підозрюваних депутатами Луцької міськради не були.

28 жовтня 2026 року САП повідомляла про направлення до суду обвинувального акту щодо неназваного депутата Луцької міськради у справі щодо одержання неправомірної вигоди за сприяння у здійсненні будівництва в місті багатоквартирного житлового будинку. "Два депутати Волинської обласної ради (керівники фракцій) діяли у змові з двома депутатами Луцької міськради (керівниками депутатських фракцій). Разом вони висловили прохання користувачу земельної ділянки (колишньому нардепу) надати $140 тис, з яких $110 тис. мали дістатися їм та іншим депутатам облради, а 30 – двом керівникам депутатських фракцій Луцької міськради. Натомість вони мали ухвалити рішення, які дадуть законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в м.Луцьк", – йшлося в повідомленні.

Слідство задокументувало факти надання та одержання частини коштів, а також їх розподіл між підозрюваними.

"Крім того, депутат Волинської обласної ради (керівник однієї з фракцій) у змові з двома депутатами Луцької міськради (керівниками депутатських фракцій) висловили прохання користувачу земельної ділянки (колишньому нардепу) надати $3 тис. за ухвалення рішень, які дадуть законні підстави для будівництва 14 житлових будинків у м.Луцьк. Депутата обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 368 КК України", – повідомляли в САП без уточнення прізвищ зловмисників.