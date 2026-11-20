Чотири райони Дніпропетровської області зазнали російських атак із застосуванням безпілотників та артилерії, внаслідок чого одна людина загинула та ще одна дістала поранення, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа в телеграм-каналі.

Зокрема, на Нікопольщині російські війська били по районному центру, а також по Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Внаслідок обстрілів загинула людина, понівечено фермерське господарство та інфраструктуру.

"У Павлограді росіяни цілили по підприємству. Постраждала 50-річна жінка. Вона лікується амбулаторно. В Апостолівській та Девладівській громадах на Криворіжжі пошкоджені приватні будинки та інфраструктура", – йдеться в повідомленні очільника ОВА у п'ятницю.

Крім того, у Могилівській громаді Дніпровського району пошкоджено приватні оселі та автомобіль.