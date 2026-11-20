Уранці 21 листопада на станції київського метрополітену "Хрещатик" тимчасово обмежать роботу вестибюля № 3 (вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні) через проведення державних заходів із нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи, повідомляє пресслужба Київського метрополітену в телеграм-каналі у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, обмеження триватимуть з 7:00 до 12:00.

Водночас вестибюлі №№ 1, 2 та пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватимуть у звичайному режимі.

"У разі оголошення повітряної тривоги всі без винятку вестибюлі будуть відчинені на вхід. Просимо пасажирів враховувати ці зміни та завчасно планувати маршрути", – наголосили в метрополітені.