Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня захисту дітей зустрівся з дітьми з різних регіонів України та вручив їм відзнаки "Золоте серце" і "Майбутнє України".

"Кожен і кожна з них мають свою важливу історію. Серед них – юні волонтери, які зібрали мільйони гривень для підтримки наших воїнів, які рятували поранених після російських ударів, ті, хто займаються наукою, спортом, музикою та розвивають українську культуру", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, серед нагороджених – волонтерки Анна-Марія Герман і Діана Насібова, які зібрали понад 7 млн грн на підтримку українських військових.

Також відзнаку отримав Олег Пархомчук, який допомагав ліквідовувати наслідки російських ударів на понад 60 локаціях Київської області, та Данііл Косенко, який представляє інтереси української молоді на міжнародному рівні.