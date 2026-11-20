Корозійне пошкодження сталевого підземного газопроводу призвело до тимчасового припинення газопостачання 1420 споживачам у с.Сокирниця Хустського району Закарпатської області, повідомило ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Згідно з повідомленням компанії в Телеграм-каналі у п'ятницю, фахівці Закарпатської філії "Газмереж" виявили витік на підземній ділянці газопроводу, коли прибули за сигналом про сильний запах газу.

"Газмережі" очікують, що повністю відновити газопостачання вдасться вже завтра, 21 листопада.

Наразі ж компанія закликає місцевих споживачів перекрити крани перед усім газовим обладнанням та надати до нього доступ фахівцям, які відновлюватимуть газопостачання.