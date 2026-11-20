Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати вулицю Конча-Заспинська в Голосіївському районі столиці на вулицю Заповідну не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 21 вересня і станом на 20 листопада вона набрала лише 208 голосів із 6 тис. необхідних.

"Просимо переглянути рішення про перейменування вулиці Генерала Матикіна (Голосіївський район) на вулицю Конча-Заспинська і повернути назву, яку підтримала більшість учасників опитування в застосунку "Київ Цифровий" у 2022 році – вулиця Заповідна", – йшлося в петиції.

Автор петиції зазначав, що місцевість Конча-Заспа історично пов'язана із заповідником і природоохоронною територією, і назва "Заповідна" логічно відображає цю особливість і є природною для цієї частини міста.

У зв'язку з цим він просив: винести питання на розгляд постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій; провести повторне обговорення можливості присвоєння назви "Заповідна вулиця" (або близького варіанту, наприклад "Заповідницька"); врахувати волевиявлення громадян, висловлене в 2022 році.

Як повідомлялося, дана вулиця отримала назву в 1989 році, на честь генерал-майора Пилипа Матикіна. У 2022 році вулицю було визначено для перейменування. За результатами опитування на платформі "Київ Цифровий" більшість респондентів підтримали варіант назви Заповідна вулиця, однак Комісія з культури й туризму Київської міської ради відхилила його через подібність до назви вже наявної в Києві Заповітної вулиці.

18 травня 2023 року депутати Київської міської ради проголосували за перейменування вулиці на честь місцевості Конча-Заспа.