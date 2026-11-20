Систему відстеження руху одиниць громадського транспорту, яка не залежить від роботи систем радіоелектронної боротьби та працює під час повітряних тривог, запустили в Києві на сайті комунального підприємства "Київпастранс", повідомив на брифінгу в п'ятницю мер столиці Віталій Кличко.

"Київпастранс запровадив систему, яка дає змогу відстежувати рух автобусів, трамваїв і тролейбусів онлайн, навіть під час повітряних тривог. До неї підключили весь рухомий склад підприємства, що працює на міських маршрутах. Система використовує альтернативні джерела даних. Інформація про місцезнаходження транспорту оновлюється, навіть коли супутникова навігація працює нестабільно", – повідомив Кличко.

Він зазначив, що зараз користуватися новою системою можна лише на сайті "Київпастрансу", але невдовзі її підключать до додатку "Київ цифровий".

Також Кличко розповів про ліквідацію наслідків нічної атаки на Київ, зокрема, роботу мостових переходів. За його словами, наразі вже відновлено рух з правого на лівий берег на Подільському мостовому переході, який було пошкоджено під час обстрілу. Рух на Південному мосту, який зазнав повторних влучань, залишається в обмеженому режимі, а стан Дарницького мосту досліджують фахівці.

Через удари по об'єктах критичної інфраструктури Києва виникли перебої з електро-, тепло- та водопостачанням у декількох районах. Комунальники працюють, щоб повернути ці послуги киянам.

Вже відновлено рух майже всіх маршрутів тролейбусів у Печерському, Солом'янському та Голосіївському районах, де внаслідок нічної атаки було пошкоджено електромережу і в п'ятницю вранці вони не працювали.

"Повітряна тривога цього тижня в столиці лунала понад 40 разів і тривала загалом більше 26 годин. Ворог атакує і знищує критичну інфраструктуру міста, цивільні будівлі. Усі міські служби працюють цілодобово, щоб оперативно долати наслідки атак", – повідомив Кличко.