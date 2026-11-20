Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, ексголовнокомандувач ЗСУ (2021-24) Валерій Залужний повідомив про проведення в Лондоні симпозіуму "Ціна війни: стійкість союзників нового покоління", на якому обговорювалися питання західної системи союзів, відновлення оборонної промисловості та досвіду України.

"Говорили про те, як має змінитися західна система союзів, щоб відновити оборонну промисловість, не програти боротьбу за космос і знайти гроші на власну безпеку. Звісно, багато йшлося про досвід України та її військової трансформації. На жаль, Україна справді вже надто добре знає ціну війни. Але історія вчить, що ціна слабкості, нерішучості та байдужості перед обличчям агресії зрештою буде значно вищою, ніж втрати у боротьбі за свою свободу", – написав Залужний у Facebook в п'ятницю за підсумками заходу, у якому він взяв участь.

Дипломат зазначив, що на Заході все активніше шукають нову модель безпеки у світі, де старі альянси вже не виглядають такими надійними, як ще кілька років тому.

Він також повідомив, що отримав від імені Українського народу нагороду за інновації в оборонних технологіях. "Це визнання мужності, інтелекту, винахідливості та незламності мільйонів українців. Наших воїнів, інженерів, науковців, підприємців і волонтерів. Усіх, хто в умовах найбільшої війни в Європі з часів Другої світової не лише захищає свою державу, а й формує майбутнє світової безпеки. І насамперед, ця нагорода є вшануванням тих, хто віддав своє життя за свободу України", – написав посол.

Залужний подякував учасникам симпозіуму за підтримку України і заявив, що "разом ми здатні не лише вистояти перед сучасними загрозами, а й спільно творити безпечне майбутнє".