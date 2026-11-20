Значний дощ очікується до кінця дня п'ятниці, 20 листопада, в Києві та Київській області, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію Українського гідрометцентру.

Через це в столиці і Київській області в кінці дня оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

На суботу, 21 листопада, синоптики прогнозують у столиці хмарність з проясненнями. Уночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 5-7° тепла.