Упродовж суботи та неділі, 21-22 листопада, у низці регіонів України прогнозують дощі та мокрий сніг, а в окремих областях уночі й уранці на дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу вночі у північно-східній частині країни очікується помірний дощ, у західних областях – невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території істотних опадів не прогнозують. Удень невеликі дощі пройдуть у більшості регіонів, за винятком південних та східних областей.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у Карпатах та східних областях, а вночі також у більшості центральних і Запорізькій областях пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 2-7° тепла, вдень – 9-14°, у західних та північних областях – 2-7° тепла. У Карпатах протягом доби очікується близько 0°.

У Києві в суботу вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень становитиме 5-7° тепла.

У неділю, 22 листопада, вночі в Україні, крім західних областей, а вдень у північній частині очікуються невеликі дощі та мокрий сніг. На решті території істотних опадів не прогнозують.

У неділю вночі та вранці в західних, північних і більшості центральних областей на дорогах місцями прогнозують ожеледицю. Вітер буде південно-західним, 7-12 м/с, із поривами до 15-20 м/с у західних областях. Температура вночі становитиме від 2° тепла до 4° морозу, вдень – 0-5° тепла, тоді як у південних, східних та Дніпропетровській областях протягом доби очікується 2-8° тепла.

У Києві в неділю прогнозують невеликий мокрий сніг. Уночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1-3° морозу, вдень – 3-5° тепла.