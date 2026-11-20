Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у оголосив вирок народному депутату України Сергію Кузьміних, якого ще у 2022 році викрили на отриманні хабаря у 558 тис. грн, повідомила пресслужба суду.

"У п'ятницю, 20 листопада 2026 року, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала народного депутата України винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом)", – йдеться у повідомленні ВАКС у Телеграмі у п'ятницю.

Згідно з рішенням суду, Кузьміних призначено покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі. Крім того, депутата позбавили права обіймати певні посади строком на 3 роки.

До набрання вироком законної сили суд залишив для Кузьміних чинним запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт, а також продовжив дію процесуальних обов'язків. Зокрема, Кузьміних зобов'язаний: прибувати до суду за кожним викликом; повідомляти про зміну місця проживання або роботи; здати на зберігання закордонні паспорти та інші документи для виїзду за кордон; носити електронний браслет.

Як повідомлялося, справа стосується подій січня 2022 року. За даними слідства, Кузьміних викрили під час одержання 558 тис грн неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі на тендерах із постачання медичного обладнання для лікарні в Житомирській області.

Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного комунальним підприємством – лікарнею – з приватним підприємством. Кошти призначалися за вплив на посадових осіб лікарні задля визнання цього підприємства переможцем публічної закупівлі.

Крім того, обвинувачений гарантував, що у майбутньому за "відкат у 30 відсотків", використовуючи свій вплив, забезпечить фінансування та реалізацію ще двох договорів – на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання – на загальну суму понад 38 млн грн.

Зазначимо, що обвинувальний акт було направлено до суду ще у 2022 році. Попри це упродовж майже чотирьох років обвинувачений неодноразово не з'являвся у судові засідання.

Вирок ВАКС може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Кузьміних у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №67 (Житомирська область) як безпартійний. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.