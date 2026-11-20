Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорили з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом посилення протиповітряної оборони (ППО), спільні енергетичні та інфраструктурні проєкти.

"Лише цієї ночі Росія запустила по Україні майже 110 ракет і понад 400 шахедів. Кожна система, кожен перехоплювач має критичне значення для захисту наших людей. Говорили про спільні взаємовигідні інфраструктурні та енергетичні проєкти. Торкнулися теми страхування воєнних ризиків. Україна разом із партнерами планує запустити відповідний фонд на початку 2027 року. Запропонував Німеччині долучитися до запуску фонду", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, Німеччина багато допомагає Україні та є лідером за внесками до Фонду підтримки енергетики.

"Готуємо конкретні рішення, щоб допомогти людям пережити зиму під атаками. До екстреного зимового пакета від ЄС для України мають увійти генератори, зарядні станції, автобуси, а також допомога з мостами. Підкреслив, наскільки важливо найближчим часом отримати цю підтримку від партнерів", – додав прем'єр.

Як повідомлялося, заступник міністра економіки та довкілля Єгор Григоренко повідомив, що відомство продовжує працювати над ідеєю створення Фонду страхування воєнних ризиків, в який держава внесе близько $1 млрд, а донори – від $2-3 млрд, та вже знайшло потенційні джерела для формування 80% державного внеску без підняття ставки податку на додану вартість (ПДВ), як це пропонувалося на початку.