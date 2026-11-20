Начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Олег Іващенко відвідав командні пункти спецпідрозділів воєнної розвідки, які виконують бойові та спеціальні завдання на Запорізькому напрямку.

"Командири "Артану", Міжнародного легіону та інших складових Департаменту активних дій ГУР, а також "Спецпідрозділу Тимура" доповіли про результати бойової роботи, дії противника та потреби для подальшого виконання завдань у зоні відповідальності", – йдеться у повідомленні ГУР у соцмережах.

Особливу увагу приділили посиленню бойових можливостей підрозділів, зокрема технічному та матеріальному забезпеченню, впровадженню ефективних технологічних рішень. Окремо розглянули питання медичної допомоги, евакуації поранених та заходи для зменшення втрат особового складу.

"Ми знаємо, наскільки складні завдання виконують наші підрозділи. Сьогодні з командирами детально розібрали потреби – від технічного, матеріального до медичного забезпечення, зокрема евакуації. Від цього залежать і бойові результати, і життя наших воїнів. Для мене це нероздільні речі", – зазначив Іващенко.

Він наголосив, що мета – завдати ворогу максимальних втрат і зберегти життя бійців.

"Для цього ми успішно інтегруємо та масштабуємо дієві технологічні засоби", – додав генерал.

За результатами нарад начальник ГУР уточнив завдання спецпідрозділів, з урахуванням оперативної обстановки спланували подальші операції. Окрема увага, як зазначили у ГУР, була на злагодженість і чітку взаємодію з підрозділами Сил оборони.