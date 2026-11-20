Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Мар'яну Реву заступником секретаря Ради національної безпеки оборони України (РНБО).

Відповідний документ №1127/2026 від 20 листопада 2026 року оприлюднено на сайті Офісу президента у п'ятницю.

Станом на 19 листопада Рева обіймала посаду заступниці керівника апарату РНБО (з вересня 2026 року). Сфера її компетенцій – питання інформаційної безпеки та протидії дезінформації. Раніше Рева очолювала Департамент комунікації МВС України, була речницею голови Національної поліції України та керувала комунікаціями поліції Чернівецької області.