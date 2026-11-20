В Києві відновили рух з правого на лівий берег Подільським мостовим переходом. Рух у бік лівого берегу зранку був закритий через пошкодження споруди внаслідок ударів балістикою, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в телеграм-каналі.

"Також внаслідок атаки є пошкодження на Дарницькому мосту. Ступінь пошкоджень на спорудах фахівці наразі досліджують", – написав Кличко.

Крім того, додав він, знову було влучання і в частину Південного мосту. На ньому рух, як і в минулі дні, залишається в обмеженому режимі.

"Міські служби робили і робитимуть усе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", – резюмував мер.