Посол України в Австрії Василь Химинець назвав цинічною і морально неприйнятною ситуацію з виступом австрійського "Великого хору донських козаків", керівника якого було нагороджено Володимиром Путіним, на тлі влучання уламків російського дрона в посольство цієї країни у Києві.

"Хіба це не цинічно й морально неприйнятно, що Росія атакує посольство Австрії в Києві, тоді як ансамбль #BolschoiDonKosaken, керівник якого був нагороджений указом Путіна, безкоштовно виступає в Австрії, зокрема у Віденському концертному залі та в Клостернойбурзі", – написав Химинець у соціальній мережі Х у п'ятницю.

Великий хор донських козаків (Bolschoi Don Kosaken) – це австрійський фольклорно-сценічний колектив, заснований у Відні у 1980 році емігрантом Петром Худяковим. Згідно з австрійськими платформами з продажу театральних квитків, в Австрії ансамбль гастролюватиме з 22 листопада 2026р. до 8 січня 2027р. Хор не виступає постійно безкоштовно – більшість їхніх виступів, зокрема у Віденському Концертгаусі, є платними, а вільний вхід діє лише на окремі спеціальні заходи. Худяков був нагороджений російською медаллю Пушкіна за указом Володимира Путіна у 2018 році.

Як повідомлялося, 19 листопада посольство Австрії в Україні зазнало пошкоджень унаслідок російських терористичних ударів по Києву. В той день зазнали ушкоджень ще два посольства – Нідерландів та Бразилії.