10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" отримала два важкі безпілотники Heavy Shot, повідомив у п’ятницю народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

За словами військовослужбовця бригади Степана Барни, безпілотники Heavy Shot несуть по 10-15 кілограмів, їх використовують для ударів по противнику та доставки вантажів на передові позиції, що зменшує ризики для українських військових.

За словами Порошенка, кошти на один безпілотник зібрали парафіяни храму Святого Войтіха у Празі, організація Strong Europe на чолі з Мартіном Кроупою, президент Європейського конґресу українців Богдан Райчинець і депутат чеського парламенту Франтішек Талірж.

"Україна не самотня у своїй боротьбі, і більша частина чеського суспільства знає, що ви боретесь на нашу свободу. Тому ми це дуже цінуємо і хотіли б робити більше, але робимо те, що можемо. Ми дружимо зі Степаном Барною і його підрозділом, ми двічі були на лінії фронту у Краматорську, ми бачили, як це працює. І знаємо, наскільки це важливо для логістики, оскільки хлопці перебувають на позиціях і там триваж дуже важка боротьба. А ці дрони допомагають із багатьма речами. ЗСУ – найкращі, і разом з усією Європою ми будемо достатньо сильними. щоб знищити ворога. А щобо майбутнього, Україна є частиною європейської родини народів, і ми радо вітатимемо її в Євросоюзі і НАТО", – сказав Мартін Кроупа.

"Дякую народові Чехії та друзям України в чеському парламенті за послідовне посилення наших Збройних Сил, а надто за посилення нашого капітана Барни. Сила української армії — найкращий спосіб змусити росію завершити цю війну", – наголосив Петро Порошенко, який замовив другий безпілотник.