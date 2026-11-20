У Харкові зафіксовано влучання російського реактивного дрона на відкритій території в Салтівському районі, є постраждалі, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Надійшла інформація про двох постраждалих", – написав Терехов у телеграм-каналі.
У Харкові зафіксовано влучання російського реактивного дрона на відкритій території в Салтівському районі, є постраждалі, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Надійшла інформація про двох постраждалих", – написав Терехов у телеграм-каналі.
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