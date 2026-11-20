Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з енергопостачанням у Києві та повернутися до планових відключень після аварійних, застосованих внаслідок атаки РФ уночі та вранці п'ятниці, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Київ: енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після нічної масованої атаки і повернути світло киянам. Наразі в столиці діють графіки відключень", – написав ДТЕК у Телеграм.

Як повідомлялося, за інформацію НЕК "Укренерго" на ранок п'ятниці, для стабілізації роботи енергосистеми після масованої атаки РФ у Києві, Львівській, Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Івано-Франківській областях вимушено застосовувалися аварійні відключення.